Акцию организовала оппозиционная партия "Единое национальное движение". Протестующие требовали освободить заключенного бывшего президента Грузии Саакашвили.

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Протест в Грузии и задержанные на нем

Протестующие также хотели на площади перед зданием Госканцелярии Грузии написать Free Misha. Однако им помешали это сделать полицейские. Они задержали активистов.

Напомним, в Госканцелярии в ближайшее время должна состояться встреча министра обороны США Ллойда Остина с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Активисты пытались привлечь внимание главы Пентагона к заключенному Саакашвили.

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