Акцию организовала оппозиционная партия "Единое национальное движение". Протестующие требовали освободить заключенного бывшего президента Грузии Саакашвили.
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Протест в Грузии и задержанные на нем
Протестующие также хотели на площади перед зданием Госканцелярии Грузии написать Free Misha. Однако им помешали это сделать полицейские. Они задержали активистов.
Напомним, в Госканцелярии в ближайшее время должна состояться встреча министра обороны США Ллойда Остина с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Активисты пытались привлечь внимание главы Пентагона к заключенному Саакашвили.
На акции протеста в поддержку Саакашвили задержали 2 человек: смотрите видео
Задержание Саакашвили в Грузии: основное
- Саакашвили уже 2 недели удерживают в тюрьме в Грузии. А все потому, что его там еще в 2018 году заочно приговорили к нескольким годам лишения свободы.
- Сам политик дела против себя называет заказом Кремля. Он объявил и придерживается голодания.
- Сторонники Саакашвили 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 тысяч человек требовали выпустить бывшего президента, митинг завершился мирно.