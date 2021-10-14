Глава политсилы Никанор Мелия, обращаясь к участникам, заявил, что "сейчас главное мобилизовать все силы оппозиции на второй тур местных выборов".

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Если власть сфальсифицирует эти выборы, то на улицы выйдет гораздо больше людей, чем сегодня,

– сказал он.

Акция завершится мирно

Политик подчеркнул, что многотысячная акция завершится мирно.

"Власть ждет, что мы ошибемся и начнем куда-то врываться. Мы этого не сделаем и мирно вернемся в свои дома, а 30 октября дадим достойный ответ", – добавил Никанор Мелия.

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Возвращение Саакашвили в Грузию

Саакашвили 27 сентября приобрел билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.

Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и находится в Батуми.

Оказалось, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии политика арестовали.

Обратите внимание! В Грузии против Саакашвили открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.