Глава политсилы Никанор Мелия, обращаясь к участникам, заявил, что "сейчас главное мобилизовать все силы оппозиции на второй тур местных выборов".
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Если власть сфальсифицирует эти выборы, то на улицы выйдет гораздо больше людей, чем сегодня,
– сказал он.
Акция завершится мирно
Политик подчеркнул, что многотысячная акция завершится мирно.
"Власть ждет, что мы ошибемся и начнем куда-то врываться. Мы этого не сделаем и мирно вернемся в свои дома, а 30 октября дадим достойный ответ", – добавил Никанор Мелия.
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Возвращение Саакашвили в Грузию
- Саакашвили 27 сентября приобрел билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.
- Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и находится в Батуми.
- Оказалось, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии политика арестовали.