Голова політсили Никанор Мелія, звертаючись до учасників, заявив, що "зараз головне мобілізувати всі сили опозиції на другий тур місцевих виборів".
Читайте також У Тбілісі до 50 тисяч людей вийшли на акцію з вимогою звільнити Саакашвілі: фото зі столиці
Якщо влада сфальсифікує ці вибори, то на вулиці вийде набагато більше людей, ніж сьогодні,
– сказав він.
Акція завершиться мирно
Політик наголосив, що багатотисячна акція завершиться мирно.
"Влада чекає, що ми помилимося і почнемо кудись вриватися. Ми цього не зробимо і мирно повернемося до своїх домівок, а 30 жовтня дамо гідну відповідь", – додав Никанор Мелія.
Акція прихильників Саакашвілі у Тбілісі завершилася мирно: дивіться відео
Повернення Саакашвілі в Грузію
- Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.
- Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і перебуває у Батумі.
- Виявилося, що у Грузію він потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом політика заарештували.