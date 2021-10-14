Голова політсили Никанор Мелія, звертаючись до учасників, заявив, що "зараз головне мобілізувати всі сили опозиції на другий тур місцевих виборів".

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Якщо влада сфальсифікує ці вибори, то на вулиці вийде набагато більше людей, ніж сьогодні,
– сказав він.

Акція завершиться мирно

Політик наголосив, що багатотисячна акція завершиться мирно.

"Влада чекає, що ми помилимося і почнемо кудись вриватися. Ми цього не зробимо і мирно повернемося до своїх домівок, а 30 жовтня дамо гідну відповідь", – додав Никанор Мелія.

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