Акцію організувала опозиційна партія "Єдиний національний рух". Протестувальники вимагали звільнити ув'язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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Протестувальники також хотіли на площі перед будівлею Держканцелярії Грузії написати Free Misha. Однак їм завадили це зробити поліцейські. Вони затримали активістів.

Нагадаємо, у Держканцелярії найближчим часом має відбутися зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна із грузинським прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі. Активісти намагалися привернути увагу глави Пентагону до ув'язненого Саакашвілі.

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