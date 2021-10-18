Акцію організувала опозиційна партія "Єдиний національний рух". Протестувальники вимагали звільнити ув'язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Читайте також Чекаємо вдома, – Арахамія записав відео на підтримку Саакашвілі
Протест у Грузії та затримані на ньому
Протестувальники також хотіли на площі перед будівлею Держканцелярії Грузії написати Free Misha. Однак їм завадили це зробити поліцейські. Вони затримали активістів.
Нагадаємо, у Держканцелярії найближчим часом має відбутися зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна із грузинським прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі. Активісти намагалися привернути увагу глави Пентагону до ув'язненого Саакашвілі.
На акції протесту в підтримку Саакашвілі затримали 2 людей: дивіться відео
Затримання Саакашвілі у Грузії: основне
- Міхеіла Саакашвілі вже 2 тижні утримують у в'язниці в Грузії. А все тому, що його там ще у 2018 році заочно засудили до кількох років позбавлення волі.
- Сам політик справи проти себе називає замовленням Кремля. Він оголосив та дотримується голодування.
- Прихильники Саакашвілі 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 тисяч людей вимагали випустити колишнього президента, мітинг завершився мирно.