Акцію організувала опозиційна партія "Єдиний національний рух". Протестувальники вимагали звільнити ув'язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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Протест у Грузії та затримані на ньому

Протестувальники також хотіли на площі перед будівлею Держканцелярії Грузії написати Free Misha. Однак їм завадили це зробити поліцейські. Вони затримали активістів.

Нагадаємо, у Держканцелярії найближчим часом має відбутися зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна із грузинським прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі. Активісти намагалися привернути увагу глави Пентагону до ув'язненого Саакашвілі.

На акції протесту в підтримку Саакашвілі затримали 2 людей: дивіться відео

Затримання Саакашвілі у Грузії: основне

  • Міхеіла Саакашвілі вже 2 тижні утримують у в'язниці в Грузії. А все тому, що його там ще у 2018 році заочно засудили до кількох років позбавлення волі.
  • Сам політик справи проти себе називає замовленням Кремля. Він оголосив та дотримується голодування.
  • Прихильники Саакашвілі 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 тисяч людей вимагали випустити колишнього президента, мітинг завершився мирно.