Звернення колишнього президента Грузії зачитав його адвокат. У ньому Саакашвілі заявив про готовність прийняти медичну допомогу.
До теми "Ймовірність ускладнень висока": консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі
Саакашвілі погодився на госпіталізацію
Політик 19 жовтня був присутній на консиліумі, який зібрали, щоб оцінити стан його здоров'я. У результаті Саакашвілі рекомендували госпіталізувати.
Я хочу зберегти здоровий розум і працездатність. Тому я згоден на медичне втручання лікарів, які допоможуть мені бути активним,
– наголосив політик.
Нагадаємо, стан Саакашвілі, який 3 тижні тому оголосив голодування, погіршується.
Арешт Саакашвілі у Грузії: що відомо
- Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі повернувся на батьківщину. Там його одразу ж затримали у межах розпочатих заочно кримінальних справ.
- Сам політик справи проти себе називає замовленням Кремля.
- Прихильники Саакашвілі вже кілька разів виходили на вулиці з вимогою звільнити політика.