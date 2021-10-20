Обращение бывшего президента Грузии зачитал его адвокат. В нем Саакашвили заявил о готовности принять медицинскую помощь.

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Саакашвили согласился на госпитализацию

Политик 19 октября присутствовал на консилиуме, который собрали, чтобы оценить состояние его здоровья. В результате Саакашвили рекомендовали госпитализировать.

Я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей, которые помогут мне быть активным,

– подчеркнул политик.

Напомним, состояние Саакашвили, который 3 недели назад объявил голодовку, ухудшается.

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