Такой информацией поделился его личный врач Николоз Кипшидзе. Кроме этого, он подчеркнул, что Саакашвили необходимо лечить в больнице, а не в медицинской комнате в тюрьме.

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Подробности от врача Саакашвили

Как объяснил медик, когда он пришел посетить политика, один из показателей по его здоровью был плохим. Поэтому Кипшидзе принял решение о переливании крови. Благодаря этому кризис удалось пройти. Состояние третьего грузинского президента сейчас уже лучше, чем раньше. Кипшидзе заверил, что переливание крови прошло "достаточно хорошо" – даже несмотря на то, что его пришлось проводить в "полевых условиях". Осуществлять эту процедуру ему помогали тюремные больницы и бригада медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния Саакашвили.

Личный врач политика подчеркнул, что медицинская комната в тюрьме не предназначена для лечения его пациента. Якобы это нужно делать в другом заведении. К тому же, бывший президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам Кипишдзе как врач этого не рекомендует.

Что этому предшествовало