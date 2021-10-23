Такой информацией поделился его личный врач Николоз Кипшидзе. Кроме этого, он подчеркнул, что Саакашвили необходимо лечить в больнице, а не в медицинской комнате в тюрьме.
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Подробности от врача Саакашвили
Как объяснил медик, когда он пришел посетить политика, один из показателей по его здоровью был плохим. Поэтому Кипшидзе принял решение о переливании крови. Благодаря этому кризис удалось пройти. Состояние третьего грузинского президента сейчас уже лучше, чем раньше. Кипшидзе заверил, что переливание крови прошло "достаточно хорошо" – даже несмотря на то, что его пришлось проводить в "полевых условиях". Осуществлять эту процедуру ему помогали тюремные больницы и бригада медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния Саакашвили.
Личный врач политика подчеркнул, что медицинская комната в тюрьме не предназначена для лечения его пациента. Якобы это нужно делать в другом заведении. К тому же, бывший президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам Кипишдзе как врач этого не рекомендует.
Что этому предшествовало
- Накануне консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. Якобы это не срочно, но поскольку вероятность осложнений высока, стоит перестраховаться.
- Адвокат политика объяснил, что его подзащитный готов принять медицинскую помощь. Он согласился на госпитализацию, чтобы "сохранить здравый ум и работоспособность".
- Власти скептически реагируют на информацию об ухудшении состояния Саакашвили. В Минкульте, например, утверждают, что оппозиции выгодно распространять слухи о вероятной смерти политика за решеткой.