Ніколоз Саакашвілі потрапив до клініки Чапідзе у Тбілісі. За попередніми даними, пацієнта мають виписати додому вже 22 жовтня.

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У клініці кажуть, стан Саакашвілі – добрий, більше інформації не можуть надати через конфіденційність.

Ніколоз Саакашвілі просив сина припинити голодування

Нещодавно батько звернувся до затриманого політика з проханням припинити голодування. Він наголосив, що рішення Міхеіла Саакашвілі не вживати їжу "не принесе ніякої користі його здоров'ю, а лише нашкодить".

Зараз потрібно мобілізувати твою енергію разом з народом. Знай, що голодування вже ллє воду на млин ворогів. Прошу тебе припинити цю акцію, набратися сил і енергії для подальшої боротьби,

– написав Ніколоз Саакашвілі.

Раніше лікарі ухвалили рішення про госпіталізацію політика

Зазначимо, що раніше Міхеіл Саакашвілі погодився на госпіталізацію. Таке рішення ухвалили медики після обстеження затриманого політика. Голодування експрезидент Грузії оголосив ще три тижні тому.

Нещодавно У справі Саакашвілі затримали ще одну людину, – МВС Грузії

Коротко про затримання Саакашвілі в Грузії: