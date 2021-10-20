За таким звинуваченням правоохоронці вже затримали 3 осіб. Слідство ведуть за статтею Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає беззастережне висвітлення тяжкого злочину.

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Максимальне покарання за такий злочин передбачає ув'язнення на термін до 4 років.

Поліція затримала ще одну людину за приховування справи Міхеіла Саакашвілі у рамках розслідування незаконного перетину державного кордону,

– повідомили в МВС країни.

Зверніть увагу! Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна спробує за правовими механізмами повернути Міхеіла Саакашвілі в Україну. Однак проблема полягає в тому, що він є не лише громадянин нашої держави.

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Справа Саакашвілі: коротко