За таким звинуваченням правоохоронці вже затримали 3 осіб. Слідство ведуть за статтею Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає беззастережне висвітлення тяжкого злочину.
До теми Сам себе запроторив за ґрати: чому насправді Саакашвілі поїхав до Грузії
Максимальне покарання за такий злочин передбачає ув'язнення на термін до 4 років.
Поліція затримала ще одну людину за приховування справи Міхеіла Саакашвілі у рамках розслідування незаконного перетину державного кордону,
– повідомили в МВС країни.
Дізнайтеся більше "Ймовірність ускладнень висока": консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі
Справа Саакашвілі: коротко
- Міхеіл Саакашвілі у жовтні повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Його одразу затримали й запроторили до в'язниці у Руставі.
- Після цього Саакашвілі оголосив голодування і з того часу його здоров'я суттєво погіршилося.
- Мін'юст Грузії звернувся до МОЗ з проханням створити спеціальну групу лікарів. Вони мають стежити за станом здоров'я Саакашвілі.
- Прихильники Саакашвілі 18 жовтня влаштували акцію протесту. Під час неї грузинські правоохоронці затримали 2 активістів.