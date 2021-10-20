За таким звинуваченням правоохоронці вже затримали 3 осіб. Слідство ведуть за статтею Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає беззастережне висвітлення тяжкого злочину.

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Максимальне покарання за такий злочин передбачає ув'язнення на термін до 4 років.

Поліція затримала ще одну людину за приховування справи Міхеіла Саакашвілі у рамках розслідування незаконного перетину державного кордону,
– повідомили в МВС країни.

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Справа Саакашвілі: коротко

  • Міхеіл Саакашвілі у жовтні повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Його одразу затримали й запроторили до в'язниці у Руставі.
  • Після цього Саакашвілі оголосив голодування і з того часу його здоров'я суттєво погіршилося.
  • Мін'юст Грузії звернувся до МОЗ з проханням створити спеціальну групу лікарів. Вони мають стежити за станом здоров'я Саакашвілі.
  • Прихильники Саакашвілі 18 жовтня влаштували акцію протесту. Під час неї грузинські правоохоронці затримали 2 активістів.