Як зазначив міністр юстиції, Україна намагатиметься забрати Міхеіла Саакашвілі в українську тюрму. Про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ.

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"Ми будемо намагатися його забрати"

Денис Малюська зазначив, що лише намагатися визволити Саакашвілі недостатньо. Мовляв, влада Грузії неодноразово заявляла, що нікуди його не віддасть, поки він не відсидить свій термін.

Ми то будемо намагатися, а чи дадуть нам – це питання. Він же не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії,

– сказав Малюська.

Для того, аби визволити Саакашвілі, будуть пробувати всі юридичні механізми, додав він.

Нагадаємо, нещодавно глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав звернення на підтримку Міхеіла Саакашвілі. Він зазначив, що вимагає звільнення політика з в'язниці і висловив йому свою підтримку.

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