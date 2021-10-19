Как отметил министр юстиции, Украина будет пытаться забрать Михаила Саакашвили в украинскую тюрьму. Об этом он заявил в интервью СМИ.

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"Мы постараемся забрать его"

Денис Малюська отметил, что только пытаться вызволить Саакашвили недостаточно. Якобы власть Грузии неоднократно заявляла, что никуда его не отдаст, пока он не отсидит свой срок.

Мы-то будем стараться, а дадут ли нам – это вопрос. Он же не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии,

– сказал Малюська.

Для того чтобы освободить Саакашвили, будут пробовать все юридические механизмы, добавил он.

Напомним, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал обращение в поддержку Михеила Саакашвили. Он отметил, что требует освобождения политика из тюрьмы и выразил ему свою поддержку.

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