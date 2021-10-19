Колишній президент держави зауважив, що мітинги є мирними. Люди хочуть жити у вільній та демократичній країні.
До теми У Тбілісі акція протесту на підтримку Саакашвілі закінчилася затриманнями
Влада Грузії втратила довіру, – Саакашвілі
За словами Саакашвілі, приблизно 60 тисяч людей зібралися для того, аби вимагати звільнення держави.
Для мене її (мирної акції – 24 канал) дух є безпомилковим знаком того, що режим більше не має серйозної опори в суспільстві,
– наголосив Саакашвілі.
Він зауважив, що в останні дні свого існування режим, ймовірно, посилить насильство і спробує використати протестувальників для фальсифікації виборів.
Однак як вважає політик, жодна фальсифікація не зможе їм допомогти. Адже влада повністю втратила довіру та підтримку грузинського народу.
Саакашвілі звернувся до влади і правоохоронців
Політик наголосив, що всі грузини хочуть жити у вільній, демократичній, захищеній та розвиненій країні, де забезпечать їхній добробут.
Він закликав спецназ та поліцію не розганяти мирні протести власного народу. Також Саакашвілі звернувся до журналістів. Він попросив їх відкрито говорити правду і відмовлятися від брехні.
Коротко про протести у Грузії
- Після того, як Саакашвілі затримали у Грузії, його прихильники вийшли на численні акції.
- Правоохоронці почали затримувати мирні мітинги. Протести переросли в сутички.
- Вже 14 жовтня відбулась акція, на якій зібралось понад 50 тисяч осіб. Вони вимагали звільнити Саакашвілі із в'язниці. На щастя, багатотисячний протест закінчився мирно.
- Водночас 18 жовтня біля будівлі Держканцелярії правоохоронці затримали активістів, які хотіли написати Free Misha.
- Експерти вважають, що нинішня ситуація у Грузії політично схожа на Білорусь та Туркменістан.
Повний текст публікації Саакашвілі у фейсбуці:
Звернення до державних службовців, правоохоронців, викладачів та інших. Дорогі мої, ви, напевно, бачили 14 жовтня величезну акцію на площі Свободи. 60 тисяч людей зібралися і вимагали звільнення країни, не тільки мене особисто. Вони зібралися з мирними настроями.
Для мене ця акція і її дух є безпомилковим знаком того, що режим більше не має серйозних опор у суспільстві. В останні дні свого існування режим посилить насильство проти вас і спробує використати до кінця для фальсифікації виборів.
Однак жодна фальсифікація не може їм допомогти. Вони повністю втратили довіру та підтримку грузинського народу. Без цього ніхто не зможе перемогти на виборах.
Я хотів би попросити вас завжди пам'ятати, що ви насамперед діти Грузії. Як і всі нормальні люди, ви хочете жити у вільній, демократичній, захищеній та розвиненій країні, де забезпечать ваше благополуччя.
Я закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести власного народу. Їхній обов'язок (правоохоронців – 24 канал) захищати людей. Я закликаю представників державних ЗМІ відкрито говорити правду і відмовлятися від відвертої брехні, а отже, не сприяти знищенню своєї Батьківщини.
Шановні державні службовці, ви нікому не винні, навпаки, держава винна вам борг, оскільки переважна частина з вас працює на мізерну заробітну плату і перебуває у принизливих умовах. Тому ми вважаємо своїм обов'язком звільнити вас, і тоді ваші таланти та вміння високо оцінять і кожен з вас почуватиметься набагато реалізованішим та кориснішим.