По такому обвинению правоохранители уже задержали 3 человек. Следствие ведут по статье Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает безоговорочное освещение тяжкого преступления.

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Максимальное наказание за такое преступление предусматривает заключение на срок до 4 лет.

Полиция задержала еще одного человека за сокрытие дела Саакашвили в рамках расследования незаконного пересечения государственной границы,

– сообщили в МВД страны.

Обратите внимание! Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина попытается по правовому механизму вернуть Саакашвили в Украину. Однако проблема заключается в том, что он является гражданином не только нашего государства.

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Дело Саакашвили: коротко