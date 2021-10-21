Подробицями поділилася Єлизавета Ясько – народна депутатка України від "Слуги народу" і, як стало відомо менш як місяць тому, кохана колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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Знайомство з Саакашвілі та зародження стосунків

Ясько зізналася, що познайомилася з Саакашвілі ще до того, як Володимир Зеленський став президентом. За її словами, "етапів знайомства і спілкування" було кілька.

За часів президентства Порошенка, наприклад, спілкування Ясько та Саакашвілі "не було системним".

А поновилося у 2020, якраз коли кандидатуру Саакашвілі розглядали на пост віцепрем'єра з питань реформ.

Спершу спілкування Ясько та Саакашвілі було політичним, але згодом все змінилося.

Ми дуже швидко зрозуміли, що наші погляди ну дуже співпадають. У нас виник дуже сильний зв'язок. Та далеко не одразу почалися стосунки – ми дуже довго спілкувалися,

– розповіла Ясько.

На той час депутатка ще перебувала в інших стосунках. Але розірвала їх, коли стало зрозуміло, що зароджуються нові. Утім, хто був ініціатором – Ясько не сказала. Мовляв, "тут складно говорити про якісь стандартні схеми".

Якими були перші враження Ясько про Саакашвілі

Як би це, можливо, не звучало дивно, але Єлизавета Ясько побачила Міхеіла Саакашвілі як дуже спокійну людину. І саме це спершу її найбільше вразило.

Напевно, це не те слово, яке першим спаде на думку, коли ти даватимеш характеристику Міхеілу Саакашвілі, але – тоді мені здалося, що він спокійний і він у гармонії. Мене це дуже вразило, тому що мені завжди здавалося, що це людина, яка пробиватиме будь-які двері,

– пояснила депутатка.

І додала, що вважає Саакашвілі дуже добрим, але це – радше проблема: "Він довіряє людям, завжди дає їм другий, третій, четвертий шанс. Він імпульсивний, але однаково завжди думає про людей краще".

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Загалом Єлизавета Ясько переконана, що стосунки з Міхеілом Саакашвілі – "великий подарунок, який потрібно цінувати".

Чому відео про свої стосунки пара опублікувала тільки після затримання Саакашвілі

Єлизавета Ясько зазналася, що їхні з Міхеілом Саакашвілі стосунки тривають приблизно рік.

Спочатку мені здавалося, що нам потрібно зберегти приватність. Ми обоє є публічними людьми, і мені здавалося, важливо зберегти те, що ми маємо, не вплутуючи публічну думку,

– сказала вона.

А от далі, коли нардепка вже, за її ж словами, до публічності була готова, "склалася ситуація", коли обоє розуміли, що Саакашвілі потрібно їхати у Грузію.

Публічну заяву перед поїздкою пара вирішила не робити: "У нас була домовленість, що якщо з ним щось станеться, звичайно, потрібно сказати правду". І от коли Саакашвілі затримали у Грузії – все й розкрилося.

Коротко про затримання Саакашвілі в Грузії