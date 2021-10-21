Подробностями поделилась Елизавета Ясько – народный депутат Украины от "Слуги народа" и, как стало известно менее месяца назад, любимая бывшего президента Грузии Саакашвили.
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Знакомство с Саакашвили и зарождение отношений
Ясько призналась, что познакомилась с Саакашвили еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом. По ее словам, "этапов знакомства и общения" было несколько.
- Во времена президентства Порошенко, например, общение Ясько и Саакашвили "не было системным".
- А возобновилось в 2020, как раз когда кандидатуру Саакашвили рассматривали на пост вице-премьера по вопросам реформ.
Сначала общения Ясько и Саакашвили было политическим, но потом все изменилось.
Мы очень быстро поняли, что наши взгляды ну очень совпадают. У нас возникла очень сильная связь. Но далеко не сразу начались отношения – мы очень долго общались,
– рассказала Ясько.
В то время депутат еще и была в других отношениях. Но разорвала их, когда стало понятно, что зарождаются новые. Впрочем, кто был инициатором – Ясько не сказала. Мол, "здесь сложно говорить о каких-то стандартных схемах".
Какими были первые впечатления Ясько о Саакашвили
Как бы это, возможно, не звучало странно, но Елизавета Ясько увидела Михеила Саакашвили как очень спокойного человека. И именно это сначала ее больше всего поразило.
Наверное, это не то слово, которое первым придет в голову, когда даешь характеристику Саакашвили, но – тогда мне показалось, что он спокоен и он в гармонии. Меня это очень поразило, потому что мне всегда казалось, что это человек, который пробивает любые двери,
- пояснила депутат.
И добавила, что считает Саакашвили очень добрым, но это – скорее проблема: "Он доверяет людям, всегда дает им второй, третий, четвертый шанс. Он импульсивный, но все равно всегда думает о людях лучше".
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В целом Елизавета Ясько убеждена, что отношения с Михеилом Саакашвили – "большой подарок, который нужно ценить".
Почему видео о своих отношениях пара опубликовала только после задержания Саакашвили
Елизавета Ясько зазналась, что их с Михеилом Саакашвили отношения длятся около года.
Сначала мне казалось, что нам нужно сохранить приватность. Мы оба являются публичными людьми, и мне казалось, важно сохранить то, что мы имеем, не впутывая публичное мнение,
– сказала она.
А вот дальше, когда нардепка уже, по ее же словам, к публичности была готова, "сложилась ситуация", когда оба понимали, что Саакашвили нужно ехать в Грузию.
Публичное заявление перед поездкой пара решила не делать: "У нас была договоренность, что если с ним что-то случится, конечно, нужно сказать правду". И вот когда Саакашвили задержали в Грузии – все и раскрылось.
Коротко о задержании Саакашвили в Грузии
- Саакашвили был президентом Грузии в 2004 – 2013, но затем после ряда скандалов покинул страну. В 2015 – 2016 начал жить в Украине, возглавлял Одесскую ОГА. При Зеленском возглавил исполком Нацсовета реформ.
- Тем временем в Грузии Саакашвили приговорили к нескольким годам лишения свободы. Тем не менее в 2021 он решил вернуться на родину. Там его сразу арестовали, а в тюрьме политик объявил голодовку.
- В день задержания Саакашвили в Грузии он и Елизавета Ясько опубликовали на своих страницах в фейсбуке видео, в котором признались, что "любят друг друга и поддерживают". Эта новость стала неожиданностью для всех.