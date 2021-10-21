Подробностями поделилась Елизавета Ясько – народный депутат Украины от "Слуги народа" и, как стало известно менее месяца назад, любимая бывшего президента Грузии Саакашвили.

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Знакомство с Саакашвили и зарождение отношений

Ясько призналась, что познакомилась с Саакашвили еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом. По ее словам, "этапов знакомства и общения" было несколько.

Во времена президентства Порошенко, например, общение Ясько и Саакашвили "не было системным".

А возобновилось в 2020, как раз когда кандидатуру Саакашвили рассматривали на пост вице-премьера по вопросам реформ.

Сначала общения Ясько и Саакашвили было политическим, но потом все изменилось.

Мы очень быстро поняли, что наши взгляды ну очень совпадают. У нас возникла очень сильная связь. Но далеко не сразу начались отношения – мы очень долго общались,

– рассказала Ясько.

В то время депутат еще и была в других отношениях. Но разорвала их, когда стало понятно, что зарождаются новые. Впрочем, кто был инициатором – Ясько не сказала. Мол, "здесь сложно говорить о каких-то стандартных схемах".

Какими были первые впечатления Ясько о Саакашвили

Как бы это, возможно, не звучало странно, но Елизавета Ясько увидела Михеила Саакашвили как очень спокойного человека. И именно это сначала ее больше всего поразило.

Наверное, это не то слово, которое первым придет в голову, когда даешь характеристику Саакашвили, но – тогда мне показалось, что он спокоен и он в гармонии. Меня это очень поразило, потому что мне всегда казалось, что это человек, который пробивает любые двери,

- пояснила депутат.

И добавила, что считает Саакашвили очень добрым, но это – скорее проблема: "Он доверяет людям, всегда дает им второй, третий, четвертый шанс. Он импульсивный, но все равно всегда думает о людях лучше".

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В целом Елизавета Ясько убеждена, что отношения с Михеилом Саакашвили – "большой подарок, который нужно ценить".

Почему видео о своих отношениях пара опубликовала только после задержания Саакашвили

Елизавета Ясько зазналась, что их с Михеилом Саакашвили отношения длятся около года.

Сначала мне казалось, что нам нужно сохранить приватность. Мы оба являются публичными людьми, и мне казалось, важно сохранить то, что мы имеем, не впутывая публичное мнение,

– сказала она.

А вот дальше, когда нардепка уже, по ее же словам, к публичности была готова, "сложилась ситуация", когда оба понимали, что Саакашвили нужно ехать в Грузию.

Публичное заявление перед поездкой пара решила не делать: "У нас была договоренность, что если с ним что-то случится, конечно, нужно сказать правду". И вот когда Саакашвили задержали в Грузии – все и раскрылось.

Коротко о задержании Саакашвили в Грузии