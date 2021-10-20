Саакашвили подозревают в незаконном пересечении государственной границы. Сейчас готовят процедуру по вручению Саакашвили обвинения.

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Маршрут Саакашвили

Экс-президент Грузии прибыл на родину на корабле "Вильнюс" в ночь на 29 сентября. Из этого судна выехал грузовик SCANIA с молочными продуктами, в нем и находился Саакашвили. К слову, этот транспорт принадлежит компании IKA TRANS Ltd.

Трейлер прибыл в Грузию 29 сентября в 1:49 по местному времени . Записи с телефона политика подтверждают тот факт, что Саакашвили находился на корабле в трейлере с молочными продуктами.

. Записи с телефона политика подтверждают тот факт, что Саакашвили находился на корабле в трейлере с молочными продуктами. Уже в 02:00 Саакашвили пересел в автомобиль Mercedes-Benz , на котором его встретили.

, на котором его встретили. После этого отправились в село Тквири в регионе Самегрело.

в регионе Самегрело. Днем 29 сентября политик на микроавтобусе добрался до Батуми.

Уже вечером того же дня в трейлере SCANIA отправился в Тбилиси.

Для того, чтобы установить точный маршрут въезда и передвижения Михеила Саакашвили в Грузии, изучили сотни видеозаписей со 112 камер наблюдения. В частности, привлекали и камеры частных компаний.

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