Є людина, яка мріє бачити Саакашвілі у могилі, – Кікабідзе

Грузинський актор вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленський. Він сказав політику, що Саакашвілі слід перевести у лікарню. Після того Кікабідзе виступив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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Це в голові не вкладається – 41 день голодував. Я бачив голодуючих, яких на ношах виносили на 7-ий день. Я кажу (Зеленському – 24 канал) – заберіть його. Він громадянин України, а не наш,

– сказав актор.

Він додав: "Коли заберете, то вже самі вирішуєте – лишати його тут, чи ні. Не про це мова. Мовиться про те, що там його можуть "прибрати". Є людина, яка мріє бачити його у труні". Найбільшим ворогом колишнього президента Грузії Кікабізе вважає експрем'єра Бідзіну Іванішвілі.

Кікабідзе прилетів до Києва з катетером у горлі

Зауважимо, грузинський актор перебуває на постійному діалізі. За словами журналістки Олесі Бацман, до Києва він прилетів з катетером у горлі. Все для того, щоб зустрітися з Зеленським. Він пояснив свою поїздку словами: "Друзі не тоді, коли добре, а тоді – коли зле".

Зверніть увагу! Зеленський звернувся до прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі з проханням допустити до Саакашвілі українських лікарів, однак той відмовив. Ба більше, на вимогу українського президента дозволити рідним відвідати політика, Гарібашвілі сказав, що до ув'язненого "постійно приходять відвідувачі".

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