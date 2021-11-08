Як повідомила близька подруга Саакашвілі Ліза Ясько, екслідера Грузії почали перевозити в лікарню в Горі.
Важливо Потрібна екстрена реанімація: стан Саакашвілі стрімко погіршується
Раніше консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Ясько зауважила, що інформація про перевезення Саакашвілі до лікарні не підтверджена.
Це може бути викрадення
Натомість на сторінці політика у фейсбуці з'явилося доволі підозріле повідомлення.
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