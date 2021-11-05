Про це розповів адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія. Він наголосив, що фізично політик сильно змінився.

Раніше Денісова зустрілася з матір'ю та коханою Саакашвілі

У Саакашвілі уже серйозні проблеми з пам'яттю

Фізично це дуже помітно, але головне те, що він уже має проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті,
– сказав захисник.

Поки що колишній грузинський президент з важкістю згадує імена деяких своїх друзів. Це виявляється під час розмови. Більше деталей Гварамія не повідомив, адже, на його думку, про діагноз мають інформувати медики.

Адвокат просить про зустріч з Патріархом Грузії

Гварамія просить про зустріч з Патріархом Грузії Ілією ІІ. Адвокат хоче особисто проінформувати патріарха про стан справ та почути його позицію.

До теми У Саакашвілі почалися проблеми із серцем, – лікар

Що відомо про стан Саакашвілі:

  • Саакашвілі приїхав до Грузії напередодні проведення першого туру місцевих виборів.
  • 1 жовтня його одразу затримали в Батумі, адже експрезидента визнали винним у кількох справах.
  • У пенітенціарній установі в Руставі Саакашвілі почав голодування, його стан здоров'я викликає значне занепокоєння.
  • За словами нардепки Єлизавети Ясько, він схуд на 20 кілограмів.
  • До президента Зеленського звернулась мати політика з проханням забрати його на лікування в Україні.
  • З проханням припинити голодування до Саакашвілі звернувся і мер Львова Андрій Садовий.