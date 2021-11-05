Про це розповів адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія. Він наголосив, що фізично політик сильно змінився.

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У Саакашвілі уже серйозні проблеми з пам'яттю

Фізично це дуже помітно, але головне те, що він уже має проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті,

– сказав захисник.

Поки що колишній грузинський президент з важкістю згадує імена деяких своїх друзів. Це виявляється під час розмови. Більше деталей Гварамія не повідомив, адже, на його думку, про діагноз мають інформувати медики.

Зверніть увагу! Саакашвілі досі відмовляється від співпраці з медичним консиліумом, він просить про альтернативну комісію лікарів.

Адвокат просить про зустріч з Патріархом Грузії

Гварамія просить про зустріч з Патріархом Грузії Ілією ІІ. Адвокат хоче особисто проінформувати патріарха про стан справ та почути його позицію.

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Що відомо про стан Саакашвілі: