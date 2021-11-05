Про це розповів адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія. Він наголосив, що фізично політик сильно змінився.
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У Саакашвілі уже серйозні проблеми з пам'яттю
Фізично це дуже помітно, але головне те, що він уже має проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті,
– сказав захисник.
Поки що колишній грузинський президент з важкістю згадує імена деяких своїх друзів. Це виявляється під час розмови. Більше деталей Гварамія не повідомив, адже, на його думку, про діагноз мають інформувати медики.
Адвокат просить про зустріч з Патріархом Грузії
Гварамія просить про зустріч з Патріархом Грузії Ілією ІІ. Адвокат хоче особисто проінформувати патріарха про стан справ та почути його позицію.
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Що відомо про стан Саакашвілі:
- Саакашвілі приїхав до Грузії напередодні проведення першого туру місцевих виборів.
- 1 жовтня його одразу затримали в Батумі, адже експрезидента визнали винним у кількох справах.
- У пенітенціарній установі в Руставі Саакашвілі почав голодування, його стан здоров'я викликає значне занепокоєння.
- За словами нардепки Єлизавети Ясько, він схуд на 20 кілограмів.
- До президента Зеленського звернулась мати політика з проханням забрати його на лікування в Україні.
- З проханням припинити голодування до Саакашвілі звернувся і мер Львова Андрій Садовий.