Про це розповіла народна депутатка Єлизавета Ясько після відвідин Саакашвілі у в'язниці. Наразі політик тримається, але його голодування не може тривати постійно.
До теми Дії грузинської влади є катуванням, – Денісова розповіла про стан Саакашвілі
За словами Ясько, те, що Саакашвілі перебуває у в'язниці і його стан щодня погіршується, є великою ганьбою. Він повинен повернутися в Україну, але це "залежить від грузинської влади".
Мені боляче на нього дивитись. Потрібно звільняти президента,
– наголосила депутатка.
Дізнайтеся більше Стан Саакашвілі – критичний, – Ясько
Саакашвілі у в'язниці: що відомо
- Міхеіл Саакашвілі у жовтні повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Політика одразу затримали й запроторили до в'язниці у Руставі.
- Після цього Саакашвілі оголосив голодування. Однак з того часу його здоров'я суттєво погіршилося.
- Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що політик відмовляється від госпіталізації у тюремну лікарню. Він переконаний, що перебування там може бути небезпечним для його життя.
- Саакашвілі у жовтні написав листа меру Львова Андрію Садовому, у якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.
- Впродовж місяця ув'язнення Саакашвілі відвідали понад 100 разів. Найбільшу кількість візитів до політика здійснили його адвокати.