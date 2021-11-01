Про це розповіла народна депутатка Єлизавета Ясько після відвідин Саакашвілі у в'язниці. Наразі політик тримається, але його голодування не може тривати постійно.

До теми Дії грузинської влади є катуванням, – Денісова розповіла про стан Саакашвілі

За словами Ясько, те, що Саакашвілі перебуває у в'язниці і його стан щодня погіршується, є великою ганьбою. Він повинен повернутися в Україну, але це "залежить від грузинської влади".

Мені боляче на нього дивитись. Потрібно звільняти президента,

– наголосила депутатка.

Зверніть увагу! Уповноважена з прав людини Людмила Денсіова заявила, що Міхеіл Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки.

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Саакашвілі у в'язниці: що відомо