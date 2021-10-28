Загалом від 1 жовтня грузинського експрезидента відвідали 104 рази. Найбільшу кількість візитів до Саакашвілі здійснили його адвокати.
До речі Саакашвілі відмовляється від аналізів та процедур, які б полегшили його голодування
Здебільшого Саакашвілі відвідують адвокати
Так, захисники Міхеіла Саакашвілі навідувалися до нього 57 разів. Звітуючи про це, влада натякає на те, що ставиться до експрезидента як і до звичайних в'язнів.
На сьогодні до Міхеіла Саакашвілі нанесено 104 візити, 57 із них – зустріч з адвокатами,
– прозвітували у пенітенціарній службі.
У кімнаті зустрічей поставили бар'єр
27 жовтня у кімнаті для побачень, де Саакашвілі бачиться зі своїми візитерами, встановили скляну перегородку. Її встановили від підлоги і аж до стелі. Політик одразу ж повідомив про це через своїх адвокатів і назвав утиском.
Втім, в установі стверджують, що це необхідність. Мовляв, адвокати Міхеіла Саакашвілі відмовлялися виконувати карантинні вимоги. Захисники мали б навідувати затриманого лише з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до візиту.
Хто уже відвідував Саакашвілі: коротко
- 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі у фейсбуці запостив відео, у якому заявив, що повернувся на батьківщину. У Грузії він не був 8 років. Того ж вечора його затримали слідчі у справі про зловживання владою і перевищення повноважень.
- До політика уже чотири рази приїжджала його кохана Єлизавета Ясько. Вона постійно розповідає про його стан здоров'я, роблячи прямі включення із в'язниці у Руставі.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до Грузії, аби спеціально відвідати Саакашвілі. Вона розповіла, що політик відмовляється від госпіталізації у тюремну лікарню.
- З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.