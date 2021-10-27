Політик та анестезіолог Максим Перебийніс заявив: Саакашвілі з 27 жовтня повністю відмовляється від медичного супроводу. Усе тому, що йому не надають належної правової допомоги.
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Він (Саакашвілі – 24 канал) відмовляється від аналізів та тих, скажімо, медичних процедур, які полегшують йому голодування,
– розповів Перебийніс.
Він також наголосив, що наразі не отримав інформацію щодо історії хвороби Саакашвілі. Перебийніс наголосив: не можна допустити, щоб ув'язнений опинився без медичного контролю.
Саакашвілі відвідала Денісова
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до Грузії. У Руставі вона відвідала Саакашвілі.
- Згодом омбудсменка розповіла, що політик відмовляється від госпіталізації у тюремну лікарню.
- Саакашвілі вважає: його перебування у тюремній лікарні може бути небезпечним для життя. Усе через тих, хто відбуває свій термін у цій колонії.
- Денісова також зауважила: Саакашвілі – досі переконаний, що є особистим в'язнем президента Росії.
- За словами омбудсменки, "понад усе він (Саакашвілі – 24 канал) не хоче нашкодити Україні та допустити кровопролиття в Грузії, тому він робитиме все можливе, щоб цього не допустити".