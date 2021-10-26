Четвертий грузинський президент Георгій Маргвелашвілі переконаний, якщо відмова від їжі призведе до фатальних наслідків – це стане катастрофою для держави.
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Другий із п'яти президентів стоїть перед загрозою болісної смерті в наших руках,
– сказав політик.
"Наскільки ми готові так писати нашу історію? Голодування вже 25 день – це вже не жарти", – продовжив Георгій Маргвелашвілі.
Ситуація навколо Саакашвілі, з його слів, це проблема для всієї Грузії. Політик вважає, що вона має вирішитись з інтересів перспектив держави.
Затримання Саакашвілі: коротко
- Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.
- Грузинська прокуратура повідомила, що третій президент прибув до рідної країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.
- Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.
- Особистий лікар, що Саакашвілі необхідно лікувати в лікарні, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".
- З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.