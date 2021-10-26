Четвертий грузинський президент Георгій Маргвелашвілі переконаний, якщо відмова від їжі призведе до фатальних наслідків – це стане катастрофою для держави.

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Другий із п'яти президентів стоїть перед загрозою болісної смерті в наших руках,

– сказав політик.

"Наскільки ми готові так писати нашу історію? Голодування вже 25 день – це вже не жарти", – продовжив Георгій Маргвелашвілі.

Ситуація навколо Саакашвілі, з його слів, це проблема для всієї Грузії. Політик вважає, що вона має вирішитись з інтересів перспектив держави.

Зверніть увагу! Перший президент Грузії Звіад Гамсахурдія помер 31 грудня 1993 року в одному із сіл на заході країни за нез'ясованих до кінця обставин.

Затримання Саакашвілі: коротко

Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що третій президент прибув до рідної країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Особистий лікар, що Саакашвілі необхідно лікувати в лікарні, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Довідка. Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.