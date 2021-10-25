Про це повідомив адвокат Дмітрій Садзаглішвілі. Стан став критичним вночі, проте після допомоги лікаря-реаніматолога ситуація стабілізувалась.

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В будь-який час у політика може погіршитись стан здоров'я, – адвокат

Це підтверджує те, про що сказав консиліум у своїй рекомендації, що зараз третій президент входить в таку фазу голодування, коли в будь-який час очікується різке погіршення стану здоров'я,

– наголосив адвокат.

Тож з часом питання про негайне надання медичної допомоги стане дуже актуальним, вважає Садзаглішвілі.

Напередодні з'явилась інформація про намір влади "ліквідувати" Саакашвілі

Напередодні захисники колишнього грузинського політика повідомили, що в них є інформація, що в тюремній лікарні Саакашвілі можуть ліквідувати. Мовляв, з такими намірами грузинська влада вже направила туди спеціальну людину.

Прем'єр Грузії Іраклій Зурабішвілі назвав такі заяви маніпуляцією і наголосив, що за фізичним станом Саакашвілі пильно стежать. У випадку погіршення його здоров'я – його доправлять до тюремної лікарні, винятків для нього не буде.

Тим часом Саакашвілі зробили переливання крові "в польових умовах"

Зверніть увагу! Голодування Саакашвілі у в'язниці триває вже 25 днів.

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