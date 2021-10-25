Об этом сообщил адвокат Дмитрий Садзаглишвили. Состояние стало критическим ночью, однако после помощи врача-реаниматолога ситуация стабилизировалась.

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В любое время у политика может ухудшиться состояние здоровья, – адвокат

Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодания, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья,

– подчеркнул адвокат.

Поэтому со временем вопрос о немедленном оказании медицинской помощи станет очень актуальным, считает Садзаглишвили.

Накануне появилась информация о намерении властей "ликвидировать" Саакашвили

Накануне защитники бывшего грузинского политика сообщили, что у них есть информация, что в тюремной больнице Саакашвили могут ликвидировать. Мол, с такими намерениями грузинские власти уже направили туда специального человека.

Премьер Грузии Ираклий Зурабишвили назвал такие заявления манипуляцией и подчеркнул, что за физическим состоянием Саакашвили пристально следят. В случае ухудшения его здоровья – его доставят в тюремную больницу, исключений для него не будет.

Тем временем Саакашвили сделали переливание крови "в полевых условиях"

Обратите внимание! Голодовка Саакашвили в тюрьме продолжается уже 25 дней.

Что известно о задержании Саакашвили в Грузии