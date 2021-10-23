Соответствующее видео обнародовал провластный телеканал "Имеди" 22 октября. Впоследствии прокуратура Грузии подтвердила, что эти кадры фигурируют в уголовном деле.

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Саакашвили записал видео, где утверждает, что его похитили неизвестные

Вероятно обнародованное видео было записано Михеилом Саакашвили 28 сентября в контейнере с молочными продуктами на судне "Вильнюс". Именно на нем, как известно, политик прибыл из Украины в грузинский порт Поти.

Саакашвили записывал свои слова на телефон. Он сказал, что его похитили и это сделали спецслужбы неизвестной страны.

Это похищение. Я не знаю, спецслужбы какой страны способствуют этому похищению. Я не знаю, куда меня везут, но видео осталось со мной, видимо, пропустили,

– заявил Саакашвили.

Канал утверждает, что Саакашвили готовил эту инсценировку на тот случай, если попасть в Грузию ему все же не удастся.

Издание "Новости Грузия" написало, что премьер страны Ираклий Гарибашвили предположил, что политик записывал видео нетрезвым: "Очевидно, что он не трезв. Он бредит, рассказывает о каких-то спецслужбах. Представьте, в каких иллюзиях живет человек".

Адвокат Саакашвили Бека Басилая в комментарии "Грузия Онлайн" утверждает, что появление видео с телефона Саакашвили на "Имеди" означает, что кадры туда передала прокуратура, при этом не подтвердив и не отрицая, что видео настоящее. Адвокат заверил, что "обнародовали информацию, публикация которой является преступлением".

Я не подтверждаю подлинность этого видео, но главное то, что мне вчера (говорится о 21 октября – 24 канал) передали полные материалы по пересечению границы. И согласно с ними, информация, изъятая из телефонов Саакашвили, не является открытой и приложенной к делу,

– заявил адвокат.

Он предположил, что прокуратура дала каналу материалы, которые не приобщены к делу. Басилая заверил, что "предоставление телевидению информации, полученной с личного телефона Саакашвили является преступлением. Ни у кого не должно быть доступа к этому видео".

Издание "Новости Грузия" написало, что по факту обнародования видео Служба госинспектора Грузии начала изучать законность получения и обнародования видео с участием Саакашвили. Прокуратура Грузии подтвердила, что эти кадры фигурируют в материалах уголовного дела, и они были предоставлены всем участникам процесса. Там заявили, что именно "доступ к широкому спектру материалов уголовного дела увеличивает риск несанкционированного использования информации, содержащей чужие персональные данные, не уполномоченными лицами и ущемляет права субъекта данных".

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