В ближайшее время, по словам Гварамии, Саакашвили должны перевезти из Руставской тюрьмы в тюремную больницу.
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Адвокат говорит, что в больнице имитируют бунт заключенных
По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится ликвидацией,
– заявил Гварамия.
Защитник говорит, что по его данным, в больнице уже находится специальный заключенный, задача которого уничтожить бывшего президента Грузии. Гварамия обратился к омбудсмену страны с просьбой проследить за ситуацией.
Премьер назвал эти заявления провокацией
Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили уже отреагировал на заявления защиты политика. Глава правительства назвал это провокациями.
Это полная чушь и провокация. Население прекрасно понимает почему сторонники Саакашвили хотят посеять панику до выборов в следующую субботу. Эта неделя будет очень напряженной, появляются и другие лживые заявления,
– сказал Гарибашвили.
Глава правительства не обошел случая заметить, что во время каденции Саакашвили людей действительно убивали в тюрьмах. Гарибашвили подчеркнул, что за состоянием заключенного политика пристально следят, в случае ухудшения ситуации его переведут в тюремную тюрьму.
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Что известно о задержании Саакашвили в Грузии:
- Политик прибыл в Грузию накануне местных выборов – нелегальным путем.
- Саакашвили сразу задержали в Батуми, ведь экс-президента признали виновным сразу по нескольким уголовным делам.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилования для Саакашвили не будет.
- Политик в Руставской тюрьме объявил голодовку, потому что считает свое дело политическим.
- Экс-президент отказался от госпитализации в тюремную больницу, поэтому переливание крови ему проводили в тюрьме.