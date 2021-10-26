Четвертый грузинский президент Георгий Маргвелашвили убежден, если отказ от еды приведет к фатальным последствиям – это станет катастрофой для государства.

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Второй из пяти президентов стоит перед угрозой мучительной смерти в наших руках,

– сказал политик.

"Насколько мы готовы так писать нашу историю? Голодовка уже 25 день – это уже не шутки", – продолжил Георгий Маргвелашвили.

Ситуация вокруг Саакашвили, по его словам, это проблема для всей Грузии. Политик считает, что она должна решиться из интересов перспектив государства.

Обратите внимание! Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер 31 декабря 1993 года в одной из деревень на западе страны при невыясненных до конца обстоятельствах.

Задержание Саакашвили: коротко

Утром 1 октября Михеил Саакашвили опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.

Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.

После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Личный врач сообщил, что Саакашвили необходимо лечить в больнице, а не в медицинской комнате в тюрьме. Из-за ухудшения здоровья ему сделали переливание крови в "полевых условиях".

Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться в Украину".

Справка. Против Саакашвили в Грузии открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.