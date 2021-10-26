Четвертый грузинский президент Георгий Маргвелашвили убежден, если отказ от еды приведет к фатальным последствиям – это станет катастрофой для государства.
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Второй из пяти президентов стоит перед угрозой мучительной смерти в наших руках,
– сказал политик.
"Насколько мы готовы так писать нашу историю? Голодовка уже 25 день – это уже не шутки", – продолжил Георгий Маргвелашвили.
Ситуация вокруг Саакашвили, по его словам, это проблема для всей Грузии. Политик считает, что она должна решиться из интересов перспектив государства.
Задержание Саакашвили: коротко
- Утром 1 октября Михеил Саакашвили опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.
- Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.
- После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.
- Личный врач сообщил, что Саакашвили необходимо лечить в больнице, а не в медицинской комнате в тюрьме. Из-за ухудшения здоровья ему сделали переливание крови в "полевых условиях".
- Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться в Украину".