Политик и анестезиолог Максим Перебийнис заявил, что Саакашвили с 27 октября полностью отказывается от медицинского сопровождения. Все потому, что ему не оказывают должной правовой помощи.

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Он (Саакашвили – 24 канал) отказывается от анализов и тех, скажем, медицинских процедур, которые облегчили бы ему голодание,

– рассказал Перебийнис.

Он также подчеркнул, что пока не получил информацию об истории болезни Саакашвили. Перебийнис подчеркнул: нельзя допустить, чтобы заключенный оказался без медицинского контроля.

Саакашвили посетила Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в Грузию. В Руставе она посетила Саакашвили.

Позже омбудсменко рассказала, что политик отказывается от госпитализации в тюремную больницу.

Саакашвили считает, что его пребывание в тюремной больнице может быть опасным для жизни. Все из-за отбывающих свой срок в этой колонии.

Денисова также отметила: Саакашвили до сих пор убежден, что является личным узником президента России.

По словам омбудсмена, "прежде всего он (Саакашвили – 24 канал) не хочет навредить Украине и допустить кровопролитие в Грузии, поэтому он будет делать все возможное, чтобы этого не допустить".

Заметьте! Андрей Садовый обратился к Саакашвили с просьбой прекратить голодовку. Мэр Львова подчеркнул, что "ты нужен нам живым и здоровым, мы все должны не забывать, кто является нашим настоящим врагом". Саакашвили поблагодарил за поддержку.