Садовый подчеркнул, что Саакашвили является его хорошим другом. Мэр Львова также призвал власти сделать все возможное, чтобы спасти гражданина Украины.

Заметьте В Тбилиси акция протеста в поддержку Саакашвили закончилась задержаниями

Самого Михо прошу прекратить голодовку. Ты нужен нам живым и здоровым! Мы все должны не забывать, кто является нашим настоящим врагом,

– заявил Садовый.

Самочувствие Саакашвили ухудшается

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что на третью неделю голодания самочувствие политика ухудшилось. В то же время политик намерен продолжать голодовку.

Медик отметил, что о госпитализации пока речи не идет. Кипшидзе заметил, что у Саакашвили – очень сильный организм.

По словам Кипшидзе, политик – "слабее, чем во время нашей предыдущей встречи".

Кроме того, уже во вторник, 19 октября, проведут консилиум, на котором будут говорить о состоянии Саакашвили.

Заметьте! Саакашвили 16 октября согласился пройти медосмотр и принять необходимые лекарства. Сейчас он пьет только воду и чай.