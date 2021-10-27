Українська омбудсменка 26 жовтня провела зустріч одразу з трьома адвокатами Саакашвілі – Бекою Басілая, Дімітрієм Садзаглішвілі та Шотою Тутберідзе.

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Деталі зустрічі

Захисники поінформували мене про стан здоров'я Міхеіла на 26 день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров'я,

– розповіла Людмила Денісова.

Також вони обговорили стан розгляду кримінальних справ проти Саакашвілі та дотримання його процесуальних прав.

Вже 27 жовтня омбудсменка зможе особисто відвідати третього президента Грузії дізнатися про стан здоров'я та перевірити умови його утримання.

Детальніше про арешт Саакашвілі

Публікація Людмили Денісової

Зустрілася із адвокатами Міхеіла Саакашвілі – Бекою Басілая, Дімітрієм Садзаглішвілі та Шотою Тутберідзе.

Захисники поінформували мене про стан здоров'я Міхеіла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров'я.

Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Міхеіла та додержання його процесуальних прав.

Завтра матиму можливість особисто відвідати Міхеіла Саакашвілі, дізнатися про стан здоров'я та перевірити умови його утримання.