Украинская омбудсменка 26 октября провела встречу сразу с тремя адвокатами Саакашвили – Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе.

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Детали встречи

Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26 день голодовки и необходимости оказания ему квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения,

– рассказала Людмила Денисова.

Также они обсудили состояние рассмотрения уголовных дел против Саакашвили и соблюдение его процессуальных прав.

Уже 27 октября омбудсменка сможет лично посетить третьего президента Грузии узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания.

Детальнее об аресте Саакашвили

Публикация Людмилы Денисовой

Встретилась с адвокатами Михеила Саакашвили – Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе.

Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения.

Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михеила и соблюдение его процессуальных прав.

Завтра буду иметь возможность лично посетить Михеила Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания.