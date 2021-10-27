Украинская омбудсменка 26 октября провела встречу сразу с тремя адвокатами Саакашвили – Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе.
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Детали встречи
Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26 день голодовки и необходимости оказания ему квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения,
– рассказала Людмила Денисова.
Также они обсудили состояние рассмотрения уголовных дел против Саакашвили и соблюдение его процессуальных прав.
Уже 27 октября омбудсменка сможет лично посетить третьего президента Грузии узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания.
Детальнее об аресте Саакашвили
- Михеил Саакашвили, который является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, вернулся в Грузию в начале октября – там проходили местные выборы, участие в которых принимала его партия.
- Грузинские силовики арестовали политика, поскольку на родине его еще в 2018 году приговорили к 3 годам тюрьмы за "злоупотребление служебным положением" на посту президента.
- В тюрьме политик находится уже около месяца. Почти сразу он объявил голодовку, в результате чего в последнее время сильно ухудшилось состояние его здоровья.
- Мэр Львова Андрей Садовый обратился к Михеилу Саакашвили с призывом прекратить голодовку. Мол, он нужен Украине и Грузии живым и здоровым.
- В ответ Саакашвили написал Садовому письмо, в котором поблагодарил за поддержку и признался, что хочет в ближайшее время вернуться в Украину.
Публикация Людмилы Денисовой
Встретилась с адвокатами Михеила Саакашвили – Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе.
Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения.
Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михеила и соблюдение его процессуальных прав.
Завтра буду иметь возможность лично посетить Михеила Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания.