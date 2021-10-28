Всего с 1 октября грузинского экс-президента посетили 104 раза. Наибольшее количество визитов в Саакашвили совершили его адвокаты.
Кстати Саакашвили отказывается от анализов и процедур, облегчающих его голодание
В основном Саакашвили посещают адвокаты
Так, защитники Михеила Саакашвили наведывались к нему 57 раз. Отчитываясь об этом, власти намекают на то, что относятся к экс-президенту, как и к обычным заключенным.
На сегодняшний день к Михеилу Саакашвили нанесено 104 визита, 57 из них – встреча с адвокатами,
– отчитались в пенитенциарной службе.
В комнате встреч поставили барьер
27 октября в комнате для свиданий, где Саакашвили видится со своими визитерами, установили стеклянную перегородку. Ее установили от пола и до потолка. Политик сразу же сообщил об этом через своих адвокатов и назвал притеснением.
Впрочем, в учреждении утверждают, что это необходимость. Мол, адвокаты Михеила Саакашвили отказывались выполнять карантинные требования. Защитники должны посещать задержанного только с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до визита.
Кто уже посещал Саакашвили: коротко
- 1 октября Михеил Саакашвили в фейсбуке запостил видео, в котором заявил, что вернулся на родину. В Грузии он не был 8 лет. В тот же вечер его задержали следователи по делу о злоупотреблении властью и превышении полномочий.
- К политику уже четырежды приезжала его любимая Елизавета Ясько. Она постоянно рассказывает о его состоянии здоровья, производя прямые включения из тюрьмы в Руставе.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в Грузию, чтобы специально посетить Саакашвили. Она рассказала, что политик отказывается от госпитализации в тюремную больницу.
- Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.