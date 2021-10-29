Уповноважена Верховної Ради з прав людини зазначила, що в лікарні Саакашвілі міг би почуватись у безпеці та отримувати необхідну медичну допомогу.

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Денісова зазначила, що Саакашвілі перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не буде приймати ліки, що полегшують голодування та не здаватиме аналізи через те, що досі грузинська влада не переводить його до міської лікарні.

Блідий та схуд, – Денісова про Саакашвілі

Омбудсменка відвідала політика у в'язниці в Рустамі. Вона заявила, що політик виглядав блідим та виснаженим. Йому було важко говорити.

Ввечері того ж дня через свого адвоката, а пізніше свою матір, які відвідували його у в’язниці, Саакашвілі заявив про відмову від будь-якої медичної допомоги. Таким чином політик висловив протест, адже Грузія відмовила у в'їзді його українському адвокату Євгену Грушовцю.

Саакашвілі наполягав, аби кімнаті для побачень повернули первісний вигляд. Політик хоче вільно говорити з будь-ким, хто його відвідує, та обмінюватись письмовими нотатками.

Дії грузинської влади є катуванням

Омбудсменка констатувала, що тримання Саакашвілі у таких умовах порушує правила поводження з в'язнями та Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод.

Такі дії грузинської влади очевидно є катуванням,

– наголосила омбудсменка.

Тому Денісова закликала міжнародну спільноту засудити дії грузинської влади.

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