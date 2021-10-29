Уповноважена Верховної Ради з прав людини зазначила, що в лікарні Саакашвілі міг би почуватись у безпеці та отримувати необхідну медичну допомогу.
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Денісова зазначила, що Саакашвілі перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не буде приймати ліки, що полегшують голодування та не здаватиме аналізи через те, що досі грузинська влада не переводить його до міської лікарні.
Блідий та схуд, – Денісова про Саакашвілі
Омбудсменка відвідала політика у в'язниці в Рустамі. Вона заявила, що політик виглядав блідим та виснаженим. Йому було важко говорити.
Ввечері того ж дня через свого адвоката, а пізніше свою матір, які відвідували його у в’язниці, Саакашвілі заявив про відмову від будь-якої медичної допомоги. Таким чином політик висловив протест, адже Грузія відмовила у в'їзді його українському адвокату Євгену Грушовцю.
Саакашвілі наполягав, аби кімнаті для побачень повернули первісний вигляд. Політик хоче вільно говорити з будь-ким, хто його відвідує, та обмінюватись письмовими нотатками.
Дії грузинської влади є катуванням
Омбудсменка констатувала, що тримання Саакашвілі у таких умовах порушує правила поводження з в'язнями та Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод.
Такі дії грузинської влади очевидно є катуванням,
– наголосила омбудсменка.
Тому Денісова закликала міжнародну спільноту засудити дії грузинської влади.
Затримання Саакашвілі: що відомо
- Саакашвілі 1 жовтня записав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.
- У прокуратурі зазначили, що третій президент прибув до Грузії в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.
- Раніше у Грузії політика заочно засудили через низку справ. Тому його затримали.
- Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію. Особистий лікар сказав, що Саакашвілі необхідно лікувати у медзакладі, а не у медичній кімнаті у в'язниці.
- Через погіршення здоров'я йому навіть зробили переливання крові.
- З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки.