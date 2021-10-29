Прокоментував відмову від їжі третього грузинського президента чинний прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. Він відповів на запитання журналіста про те, "яким може бути фінал".

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Має право на самогубство

Фінал не знаю. Якщо людина шкодить власному здоров'ю. Навіть більше: згідно із законом, людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить зробити суїцид, то вона має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність,

– сказав глава уряду.

"Хочу сказати, що ми робимо абсолютно все. На моє завдання створили додаткову групу лікарів, цей консиліум організований нами, незважаючи на те, що йому, як ув'язненому, надали та будуть надавати повноцінне медичне обслуговування", – продовжив Іраклій Гарібашвілі.

Прем'єр також зазначив, що додатково створили групу лікарів, які щодня спостерігають, – "створили повний комфорт, щоб не залишалося питань".

Зверніть увагу! Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.

Затримання Саакашвілі: коротко