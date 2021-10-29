Прокомментировал отказ от еды третьего грузинского президента действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он ответил на вопрос журналиста о том, "каким может быть финал".

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Имеет право на самоубийство

Финал не знаю. Даже больше: по закону, человек имеет право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он имеет право это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность,

– сказал глава правительства.

"Хочу сказать, что мы делаем абсолютно все. По моему заданию создали дополнительную группу врачей, этот консилиум организован нами, несмотря на то, что ему, как заключенному, предоставили и будут предоставлять полноценное медицинское обслуживание", – продолжил Ираклий Гарибашвили.

Премьер также отметил, что дополнительно создали группу врачей, которые ежедневно наблюдают, – "создали полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов".

Обратите внимание! Против Саакашвили в Грузии открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.

Задержание Саакашвили: коротко