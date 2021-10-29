Уполномоченная Верховной Рады по правам человека отметила, что в больнице Саакашвили мог бы чувствовать себя в безопасности и получать необходимую медицинскую помощь.

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Денисова отметила, что Саакашвили прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарства, облегчающие голодовку и не будет сдавать анализы из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.

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Омбудсмен посетила политика в тюрьме в Рустами. Она заявила, что политик выглядел бледным и изможденным. Ему было трудно говорить.

Вечером того же дня через своего адвоката, а позже свою мать, которые навещали его в тюрьме, Саакашвили заявил об отказе от какой-либо медицинской помощи. Таким образом политик выразил протест, ведь Грузия отказала во въезде его украинскому адвокату Евгению Грушовцу.

Саакашвили настаивал, чтобы комнате для свиданий вернули первоначальный вид. Политик хочет свободно говорить с кем-либо, кто его посещает, и обмениваться письменными заметками.

Действия грузинских властей являются пытками

Омбудсмен констатировала, что содержание Саакашвили в таких условиях нарушает правила обращения с заключенными и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Такие действия грузинских властей очевидно являются пытками,

– подчеркнула омбудсмен.

Поэтому Денисова призвала международное сообщество осудить действия грузинских властей.

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