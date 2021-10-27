Про це у своєму телеграм-каналі повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денсіова. Вона наголосила, що політик голодує вже 27 днів.
"Є ризики": омбудсмен Грузії радить перевести Саакашвілі з в'язниці в лікарню
Денісова попередили про загрозу для життя Саакашвілі
Таке тривале голодування, наголосила Денісова, загрожує життю третього президента Грузії. Тому вона закликала Грузію невідкладно відреагувати у разі погіршення його стану здоров'я. В такому випадку омбудсменка закликає надати Саакашвілі професійну медичну підтримку в цивільному медзакладі.
Раніше Саакашвілі провели переливання крові
23 жовтня політику зробили переливання крові – прямісінько у в'язниці. Процедуру провели тюремні лікарі та бригада медиків з реанімобіля, який чергував біля в'язниці на випадок погіршення стану Саакашвілі. Його особистий лікар запевнив, що процедура пройшла "досить добре".
Що цьому передувало
- Четвертий грузинський президент Георгій Маргвелашвілі переконаний, якщо Саакашвілі помре у в'язниці – це стане катастрофою для держави. На його думку, ситуація навколо політика є проблемою для всієї країни.
- Напередодні Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому. Він зазначив, що сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну. Міський голова наголосив, що "українська влада не має права відмовчатися"