Про це у своєму телеграм-каналі повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денсіова. Вона наголосила, що політик голодує вже 27 днів.

"Є ризики": омбудсмен Грузії радить перевести Саакашвілі з в'язниці в лікарню​

Денісова попередили про загрозу для життя Саакашвілі

Таке тривале голодування, наголосила Денісова, загрожує життю третього президента Грузії. Тому вона закликала Грузію невідкладно відреагувати у разі погіршення його стану здоров'я. В такому випадку омбудсменка закликає надати Саакашвілі професійну медичну підтримку в цивільному медзакладі.

Зверніть увагу! Напередодні адвокат Саакашвілі заявив, що політику потрібна була допомога реаніматолога. Мовляв, один з ключових показників в аналізах упав до критичного рівня.

Раніше Саакашвілі провели переливання крові

23 жовтня політику зробили переливання крові – прямісінько у в'язниці. Процедуру провели тюремні лікарі та бригада медиків з реанімобіля, який чергував біля в'язниці на випадок погіршення стану Саакашвілі. Його особистий лікар запевнив, що процедура пройшла "досить добре".

Що цьому передувало