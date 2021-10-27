Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денсиова. Она подчеркнула, что политик голодает уже 27 дней.

"Есть риски": омбудсмен Грузии советует перевести Саакашвили из тюрьмы в больницу​

Денисова предупредили об угрозе для жизни Саакашвили

Такая длительная голодовка, подчеркнула Денисова, угрожает жизни третьего президента Грузии. Поэтому она призвала Грузию безотлагательно отреагировать в случае ухудшения его состояния здоровья. В таком случае омбудсмен призывает оказать Саакашвили профессиональную медицинскую поддержку в гражданском медучреждении.

Обратите внимание! Накануне адвокат Саакашвили заявил, что политику нужна была помощь реаниматолога. Мол, один из ключевых показателей в анализах упал до критического уровня.

Ранее Саакашвили провели переливание крови

23 октября политику сделали переливание крови – прямо в тюрьме. Процедуру провели тюремные врачи и бригада медиков из реанимобиля, дежурившего возле тюрьмы на случай ухудшения состояния Саакашвили. Его личный врач заверил, что процедура прошла "достаточно хорошо".

Что этому предшествовало