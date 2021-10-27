За словами Людмили Денісової, Міхеіл Саакашвілі переконаний, що перебування у тюремній лікарні може бути небезпечним для його життя. Причиною цього є те, що політик вважає небезпечними тих, хто відбуває свій термін у цій колонії.

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Денісова розповіла про стан здоров'я Саакашвілі

Людмила Денісова заявила, що Міхеіл Саакашвілі продовжує голодування, тому стан його здоров'я може погіршитися з дня на день. Грузинська омбудсменка провела інспекцію тюремної лікарні колонії №18, куди пропонували госпіталізувати політика, однак за її висновками, там недостатня інфраструктура для лікування експрезидента.

За словами Денісової, Саакашвілі перебуває під наглядом спеціалістів. Сам політик досі переконаний, що є особистим в'язнем президента Росії

Понад усе він (Саакашвілі – 24 канал) не хоче нашкодити Україні та допустити кровопролиття в Грузії. Тому він робитиме все можливе, щоб цього не допустити,

– заявила Денісова.

Після зустрічі з омбудсменкою, в експрезидента Грузії відбулася зустріч з лікарем. Також у політика має відбутися зустріч з українським медиком. Під час розмови з уповноваженою з прав людини Саакашвілі заявив, що його життя під питанням.

Також Денісова заявила, що Міністерство юстиції Грузії підписало договір з приватною клінікою, куди у випадку погіршення стану здоров'я госпіталізують Міхеіла Саакашвілі. За цим договором там уже лікували понад 600 в'язнів.

Саакашвілі проти примусового годування

Денісова розповіла журналістам, що Саакашвілі категорично проти примусового годування. Однак згідно з протоколом тюремний лікар може скликати нараду, щоб схвалити примусове годування, у випадку критичного стану здоров'я. Омбудсмен наголосила, що такі дії є порушенням прав людини.

Тому, за словами Денісової, Саакашвілі буде виступати проти примусового годування доти, поки в нього вистачатиме сил.

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