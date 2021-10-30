Народна депутатка зазначила, що третій президент Грузії категорично проти можливості зупинки голодування. Про це вона повідомила у коментарі одному з телеканалів.
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Стан критичний, він знову підтвердив, що відмовляється від здачі тестів. Як він каже, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу,
– сказала Єлизавета Ясько.
Повернення Саакашвілі в Україну
"Слуга народу" також розповіла, що є можливість повернення Саакашвілі в Україні. За її словами, для цього існують різні юридичні шляхи.
"Необов'язково потрібна його заява для цього, це питання політичне, яке має вирішуватися на найвищому рівні", – додала народна депутатка.
Затримання Саакашвілі: коротко
- Вранці 1 жовтня Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відео, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.
- Грузинська прокуратура повідомила, що експрезидент прибув до країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.
- Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.
- Особистий лікар сказав, що політику необхідно лікувати у медзакладі, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".
- З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.