Народна депутатка зазначила, що третій президент Грузії категорично проти можливості зупинки голодування. Про це вона повідомила у коментарі одному з телеканалів.

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Стан критичний, він знову підтвердив, що відмовляється від здачі тестів. Як він каже, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу,

– сказала Єлизавета Ясько.

Повернення Саакашвілі в Україну

"Слуга народу" також розповіла, що є можливість повернення Саакашвілі в Україні. За її словами, для цього існують різні юридичні шляхи.

"Необов'язково потрібна його заява для цього, це питання політичне, яке має вирішуватися на найвищому рівні", – додала народна депутатка.

Зверніть увагу! У Грузії 30 жовтня проходить другий тур виборів місцевого самоврядування. Їх розглядають як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються затримання й ув'язнення Саакашвілі.

Затримання Саакашвілі: коротко