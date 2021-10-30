Народный депутат отметила, что третий президент Грузии категорически отказался от возможности остановить голодовку. Об этом она сообщила в комментарии одному из телеканалов.

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Состояние критическое, он снова подтвердил, что отказывается от сдачи тестов. Как он говорит, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа,

– сказала Елизавета Ясько.

Возвращение Саакашвили в Украину

"Слуга народа" также рассказала, что есть возможность возвращения Саакашвили в Украину. По ее словам, для этого существуют различные юридические пути.

"Необязательно нужно его заявление для этого, это вопрос политический, который должен решаться на самом высоком уровне", – добавила народный депутат.

Обратите внимание! В Грузии 30 октября проходит второй тур выборов местного самоуправления. Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта" и происходят задержание и заключение Саакашвили.

Задержание Саакашвили: коротко