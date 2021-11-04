За словами лікаря Ніколоза Кіпшідзе, стан здоров'я колишнього президента Грузії нестабільний. Щобільше, він навіть серйозно погіршився.

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Саакашвілі втратив вагу

Увечері 3 листопада Кіпшідзе відвідав Міхеіла Саакашвілі у в'язниці в Руставі. Після цього лікар заявив, що медичні показники істотно погіршилися, а сам політик ослаб. Також за словами Кіпшідзе, Саакашвілі уже втратив 10% ваги.

Сьогодні ми отримали результати тестів та обговорили їх з консиліумом. У порівнянні з минулим консиліумом, який відбувся тиждень тому, результати стали гіршими. Президент ослаб і скаржиться на прискорене серцебиття,
– заявив лікар.

Наступне засідання консиліуму лікарів, за словами Кіпшідзе, відбудеться 5 листопада.

Затримання Саакашвілі в Грузії: головне

  • 1 жовтня 2021 року експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі анонсував своє повернення до Грузії, а уже ввечері його затримали.
  • Проти політика на батьківщині відкрили низку кримінальних справ, по двох з яких уже винесли вироки. Тому Саакашвілі відправили до в'язниці в місто Руставі, де він оголосив голодування.
  • Після ув'язнення експрезидент оголосив голодування. За словами нардепки Єлизавети Ясько, Міхеіл Саакашвілі уже схуд на 20 кілограмів.
  • З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, де подякував йому за підтримку та висловив переконання, що він зможе скоро повернутися до України.
  • Урятувати політика може лише помилування президентки Саломе Зурабішвілі, однак вона категорично проти цього.