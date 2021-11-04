За словами лікаря Ніколоза Кіпшідзе, стан здоров'я колишнього президента Грузії нестабільний. Щобільше, він навіть серйозно погіршився.

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Саакашвілі втратив вагу

Увечері 3 листопада Кіпшідзе відвідав Міхеіла Саакашвілі у в'язниці в Руставі. Після цього лікар заявив, що медичні показники істотно погіршилися, а сам політик ослаб. Також за словами Кіпшідзе, Саакашвілі уже втратив 10% ваги.

Сьогодні ми отримали результати тестів та обговорили їх з консиліумом. У порівнянні з минулим консиліумом, який відбувся тиждень тому, результати стали гіршими. Президент ослаб і скаржиться на прискорене серцебиття,

– заявив лікар.

Наступне засідання консиліуму лікарів, за словами Кіпшідзе, відбудеться 5 листопада.

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