По словам врача Николоза Кипшидзе, состояние здоровья бывшего президента Грузии нестабильное. Более того, оно даже серьезно ухудшилось.
Обратите внимание Денисова встретилась с матерью и возлюбленной Саакашвили
Саакашвили потерял вес
Вечером 3 ноября Кипшидзе посетил Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. После этого врач заявил, что медицинские показатели существенно ухудшились, а сам политик ослаб. Также по словам Кипшидзе, Саакашвили уже потерял 10% веса.
Сегодня мы получили результаты тестов и обсудили их с консилиумом. По сравнению с прошлым консилиумом, который состоялся неделю назад, результаты стали хуже. Президент ослаб и жалуется на учащенное сердцебиение,
– заявил врач.
Следующее заседание консилиума врачей, по словам Кипшидзе, состоится 5 ноября.
Задержание Саакашвили в Грузии: главное
- 1 октября 2021 года экс-президент Грузии Михеил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию, а уже вечером его задержали.
- Против политика на родине открыли ряд уголовных дел, по двум из которых уже вынесли приговоры. Поэтому Саакашвили отправили в тюрьму в город Рустави, где он объявил голодовку.
- После заключения экс-президент объявил голодовку. По словам нардепа Елизаветы Ясько, Саакашвили уже похудел на 20 килограммов.
- Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, где поблагодарил его за поддержку и выразил убеждение, что он сможет скоро вернуться в Украину.
- Спасти политика может лишь помилование президента Саломе Зурабишвили, однако она категорически против этого.