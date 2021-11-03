Політикиня вважає, що Саакашвілі не відповідає критеріям політичного в'язня. Вона запевняє, що експрезидент сам проник до Грузії "з метою дестабілізації".

До теми Вважаю себе особистим в'язнем Путіна, – Саакашвілі звернувся до Ради і згадав про Януковича

Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна – ні і ніколи,

– заявила Зурабішвілі.

Вона додала, що більше не повертатиметься до цього питання.

Саакашвілі потребує особливої уваги

Однак, за словами Зурабішвілі, політик має бути визнаний як особливий ув'язнений. Це вимагає від адміністрації пенітенціарної служби та влади уваги до нього.

Президентка зазначила, що це потрібно для того, аби погіршення його здоров'я не було використано для політичних спекуляцій чи дестабілізації.

Що відомо про затримання Саакашвілі