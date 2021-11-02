Своє звернення колишній президент опублікував у соцмережі – українською та російською мовами.

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Саакашвілі втратив майже 20 кілограмів

Я втратив майже 20 кілограмів. Вважаю себе особистим в'язнем Путіна, оскільки він усі ці роки багато разів говорив про мене; дав грузинській владі найбільшого приватного акціонера російського "Газпрому" – Іванішвілі, публічні вказівки порушити проти мене кримінальні справи та винести вироки,

– розпочав своє звернення Саакашвілі.

Політик нагадав, що його відвідувала уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова, яка назвала звинувачення "несерйозними", а умови утримання "тортурами".

Грузія потрапила під вплив Москви, – Саакашвілі

Саакашвілі додав, що влада Грузії відмовляється виконувати висновки консиліуму медиків – щодо його здоров'я.

Щодо мети свого повернення на батьківщину, то політик пояснив, що, на його думку, Грузія остаточно потрапила під вплив Москви.

Нині у Грузії проводилися місцеві вибори, які на відміну від України тут завжди дуже легко вигравала влада. Але після моєї появи навіть у в'язниці ситуація радикально змінилася. У всьому. У великих містах кандидати партії "Єдиний національний рух" вийшли до другого туру,

– написав Саакашвілі.

Колишній президент наголосив на грубих фальсифікаціях під час голосування і зазначив, що опозиція об'єдналась – і він пишається своєю роллю у цьому.

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Політик пишається, що є громадянином України

Саакашвілі зауважив, що пишається, що є громадянином України і дуже цінує підтримку.

Я прожив в Україні 8 років свого життя. У мене в Києві є будинок та сім'я і я дуже вдячний за заяву президента, що Україна не залишить свого громадянина. Грузія не має більш улюбленої нації і вірнішого союзника, ніж Україна; і я все зроблю, щоб не було розбрату і ці відносини зміцнювалися,

– запевнив експрезидент Грузії.

Саакашвілі звернувся і до грузинів

Як інформує "Грузия online", через свого адвоката Саакашвілі передав ще послання грузинам. Він закликав їх до спротиву владу. Сам Саакашвілі – злий та ображений через результати виборів.

Ці вибори виграли ми, а група бандитів, яка привласнила владу Грузії, вирвала у нас цю перемогу з рук, пограбувала нас і позбавила головного права – бути господарями країни,

– сказав Саакашвілі.

Саакашвілі вважає, що потрібна нова революція

Політик вважає, що в країні мають призначити дострокові вибори, а щоб це відбулось, необхідна нова революція.

Те саме зробили українці з Януковичем, коли той повністю перейшов на бік росіян, адже Янукович був у багато разів більш безтурботним і багатшим, ніж Іванішвілі,

– написав Саакашвілі.

Політик закликав відстоювати результати виборів в судах.

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Головне про ув'язнення Саакашвілі:

Напередодні першого туру місцевих виборів Саакашвілі повернувся на батьківщину.

1 жовтня його затримали у Батумі, адже політик засуджений одразу у кількох справах.

Перебуває Саакашвілі у пенітенціарній установі в Руставі.

Оскільки політик вважає свою справу політичною, то він оголосив голодування.

Захисники та дівчина Саакашвілі Єлизавета Ясько повідомляють про значне погіршення його стану.

Текст публікації Саакашвілі:

Моє звернення до народних депутатів України

Пишу вам з одиночної камери заміської в'язниці, поряд з аеропортом Тбілісі на 32-у дні голодування. Я втратив майже 20 кг. Вважаю себе особистим в'язнем Путіна, оскільки він усі ці роки багато разів говорив про мене; дав грузинській владі найбільшого приватного акціонера російського "Газпрому" – Іванішвілі, публічні вказівки порушити проти мене кримінальні справи та винести вироки.

Із цими вироками ознайомилася Людмила Денісова, яка відвідала мене у в'язниці та в розмові зі мною назвала їх "несерйозними", а ставлення до мене грузинської олігархічної влади – "тортурами"; мене позбавили права на телефонні дзвінки вже на 32 дні з моменту мого затримання; мені відмовляють від можливості приїхати до суду і навіть не говорять, коли це буде можливо.

Вони смертельно бояться будь-якого мого публічного слова.

Також вони відмовляються виконувати термінову рекомендацію створеного ними ж медичного консиліуму лікарів – перевести мене до багатопрофільної лікарні.

Напевно, у вас головне питання – чому я поїхав до Грузії? Я вважав, що моя батьківщина остаточно потрапила під вплив Москви. Ті реформи, які свого часу я провів – зійшли нанівець. Нині у Грузії проводилися місцеві вибори, які на відміну від України тут завжди дуже легко вигравала влада. Але після моєї появи навіть у в'язниці ситуація радикально змінилася. У всьому.

У великих містах кандидати партії "Єдиний національний рух" вийшли до другого туру. І разом із цим, майже, скрізь на перше місце. Після мого арешту у Тбілісі прийшов найбільший мітинг-протест.

А зараз після грубих фальсифікацій у другому турі, які чітко зафіксовано у висновках спостерігачів ОБСЄ та Європарламенту, зараз розгортається безпрецедентно широкий фронт масових протестів з урахуванням усіх сил опозиції; такої єдності опозиції в історії Грузії не було ніколи!

І я пишаюся, що якусь роль у цьому об'єднанні за прозахідний курс зіграв я.

При цьому я залишаюся лояльним та патріотичним громадянином України.

Я пишаюся тим, що президент Зеленський повернув мені паспорт. Я дуже вдячний вам за дуже багато революційних законопроєктів, які ви підтримали; у тому числі підготовлені за нашої скромної участі.

Вдячний членам різних фракцій, які виявляли солідарність.

Я прожив в Україні 8 років свого життя. У мене в Києві є будинок та сім'я і я дуже вдячний за заяву президента, що Україна не залишить свого громадянина.