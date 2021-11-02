Свое обращение бывший президент опубликовал в соцсети – на украинском и русском языках.
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Саакашвили потерял почти 20 килограммов
Я потерял почти 20 килограммов. Считаю себя личным узником Путина, так как он все эти годы много раз говорил обо мне; дал грузинским властям крупнейшего частного акционера российского "Газпрома" – Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры,
– начал свое обращение Саакашвили.
Политик напомнил, что его посещала уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова, которая назвала обвинения "несерьезными", а условия содержания "пытками".
Грузия попала под влияние Москвы, – Саакашвили
Саакашвили добавил, что власти Грузии отказываются выполнять выводы консилиума медиков относительно его здоровья.
Что касается цели своего возвращения на родину, то политик пояснил, что, по его мнению, Грузия окончательно попала под влияние Москвы.
Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые в отличие от Украины здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но после моего появления даже в тюрьме ситуация радикально изменилась. Во всем. В крупных городах кандидаты партии "Единое национальное движение" вышли во второй тур,
– написал Саакашвили.
Бывший президент отметил грубые фальсификации во время голосования и отметил, что оппозиция объединилась – и он гордится своей ролью в этом.
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Политик гордится, что является гражданином Украины
Саакашвили отметил, что гордится, что является гражданином Украины и очень ценит поддержку.
Я прожил в Украине 8 лет своей жизни. У меня в Киеве есть дом и семья и я очень благодарен за заявление президента, что Украина не оставит своего гражданина. Грузия не имеет более любимой нации и более верного союзника, чем Украина; и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения укреплялись,
– заверил экс-президент Грузии.
Саакашвили обратился и к грузинам
Как информирует "Грузия online", через своего адвоката Саакашвили передал еще послание грузинам. Он призвал их к сопротивлению власти. Сам Саакашвили – зол и обижен из-за результатов выборов.
Эти выборы выиграли мы, а группа бандитов, которая присвоила власть Грузии, вырвала у нас эту победу из рук, ограбила нас и лишила главного права – быть хозяевами страны,
– сказал Саакашвили.
Саакашвили считает, что нужна новая революция
Политик считает, что в стране должны назначить досрочные выборы, а чтобы это произошло, необходима новая революция.
То же сделали украинцы с Януковичем, когда тот полностью перешел на сторону россиян, ведь Янукович был во много раз более беззаботным и богаче, чем Иванишвили,
– написал Саакашвили.
Политик призвал отстаивать результаты выборов в судах.
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Главное о заключении Саакашвили:
- Накануне первого тура местных выборов Саакашвили вернулся на родину.
- 1 октября его задержали в Батуми, ведь политик осужден сразу по нескольким делам.
- Находится Саакашвили в пенитенциарном учреждении в Рустави.
- Поскольку политик считает свое дело политическим, то он объявил голодовку.
- Защитники и девушка Саакашвили Елизавета Ясько сообщают о значительном ухудшении его состояния.
Текст публикации Саакашвили: