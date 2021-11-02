Свое обращение бывший президент опубликовал в соцсети – на украинском и русском языках.

Ранее "Не было обращений": власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Саакашвили потерял почти 20 килограммов

Я потерял почти 20 килограммов. Считаю себя личным узником Путина, так как он все эти годы много раз говорил обо мне; дал грузинским властям крупнейшего частного акционера российского "Газпрома" – Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры,

– начал свое обращение Саакашвили.

Политик напомнил, что его посещала уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова, которая назвала обвинения "несерьезными", а условия содержания "пытками".

Грузия попала под влияние Москвы, – Саакашвили

Саакашвили добавил, что власти Грузии отказываются выполнять выводы консилиума медиков относительно его здоровья.

Что касается цели своего возвращения на родину, то политик пояснил, что, по его мнению, Грузия окончательно попала под влияние Москвы.

Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые в отличие от Украины здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но после моего появления даже в тюрьме ситуация радикально изменилась. Во всем. В крупных городах кандидаты партии "Единое национальное движение" вышли во второй тур,

– написал Саакашвили.

Бывший президент отметил грубые фальсификации во время голосования и отметил, что оппозиция объединилась – и он гордится своей ролью в этом.

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Политик гордится, что является гражданином Украины

Саакашвили отметил, что гордится, что является гражданином Украины и очень ценит поддержку.

Я прожил в Украине 8 лет своей жизни. У меня в Киеве есть дом и семья и я очень благодарен за заявление президента, что Украина не оставит своего гражданина. Грузия не имеет более любимой нации и более верного союзника, чем Украина; и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения укреплялись,

– заверил экс-президент Грузии.

Саакашвили обратился и к грузинам

Как информирует "Грузия online", через своего адвоката Саакашвили передал еще послание грузинам. Он призвал их к сопротивлению власти. Сам Саакашвили – зол и обижен из-за результатов выборов.

Эти выборы выиграли мы, а группа бандитов, которая присвоила власть Грузии, вырвала у нас эту победу из рук, ограбила нас и лишила главного права – быть хозяевами страны,

– сказал Саакашвили.

Саакашвили считает, что нужна новая революция

Политик считает, что в стране должны назначить досрочные выборы, а чтобы это произошло, необходима новая революция.

То же сделали украинцы с Януковичем, когда тот полностью перешел на сторону россиян, ведь Янукович был во много раз более беззаботным и богаче, чем Иванишвили,

– написал Саакашвили.

Политик призвал отстаивать результаты выборов в судах.

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Главное о заключении Саакашвили:

Накануне первого тура местных выборов Саакашвили вернулся на родину.

1 октября его задержали в Батуми, ведь политик осужден сразу по нескольким делам.

Находится Саакашвили в пенитенциарном учреждении в Рустави.

Поскольку политик считает свое дело политическим, то он объявил голодовку.

Защитники и девушка Саакашвили Елизавета Ясько сообщают о значительном ухудшении его состояния.

Текст публикации Саакашвили:

Мое обращение к депутатам Верховной Рады

Пишу вам из одиночки загородной тюрьмы, рядом с аэропортом Тбилиси на 32 дне голодовки. Я потерял почти 20 кг. Считаю себя личным узником Путина, так как он все эти годы много раз говорил про меня; дал Грузинской власти крупнейшего частного акционера российского Газпрома - Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры.

С этими приговорами ознакомилась Людмила Денисова, которая посетила меня в тюрьме и в беседе со мной назвала их «несерьезными», а обращением со мной грузинской олигархической власти - «пытками»; меня лишили права на телефонные звонки уже на 32 дня с момента моего задержания; мне отказывают от привода в суд и даже не говорят когда это будет возможно. Они смертельно боятся любого моего публичного слова.

Также они отказываются выполнять срочную рекомендацию созданного ими же медицинского консилиума медиков - перевести меня в многопрофильную больницу.

Наверное, у вас главный вопрос - почему я поехал в Грузию.

Я посчитал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел - сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые в отличие от Украины здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но, после моего появления даже в тюрьме - ситуация радикально поменялась. Во всем.

В больших городах кандидаты партии “Единое национальное движение” вышли во второй тур. При чем почти везде на первое место. После моего ареста в Тбилиси пришел самый большой митинг-протест.

А сейчас после грубейших фальсификаций во втором туре, как четко зафиксировано в заключениях наблюдателей ОБСЕ и Европарламента сейчас разворачивается беспрецедентно широкий фронт массовых протестов с учетом всех сил оппозиции; такого единства оппозиции в истории Грузии не было никогда!

И я горжусь, что какую-то роль в этом объединении за прозападный курс сыграл я.

При этом я остаюсь лояльным и патриотичным гражданином Украины.

Я горжусь тем, что Президент Зеленский вернул мне украинский паспорт. Я очень благодарен вам за очень многие революционные законопроекты, которые вы поддержали; в том числе подготовленные при нашем скромном участии. Благодарен членам разных фракций, которые проявляли солидарность.