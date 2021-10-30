Прокоментувала відмову від їжі третього грузинського президента його мати Гіулі Аласанія. В ефірі одного з телеканалів вона заявила, що не знає, скільки справ відкрито проти її сина, але переконана, що "всі вони сфальшовані."

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Це було зроблено спеціально, щоб він не міг перебувати тут, у Грузії. Але нічого доброго їм (владі – 24 канал) це не принесе. Якщо, не дай Боже, щось трапиться з моїм сином, я вважаю, буде погано і для них,

– сказала жінка.

Гіулі Аласанія зазначила, що як мати зацікавлена насамперед, аби "син вижив і був здоровим". Окрім цього, вона додала, що дуже хвилюється Міхеіла.

Зауважте! Нещодавно прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі цинічно заявив, що Саакашвілі "має законне право на самогубство".

Затримання Саакашвілі: коротко

Вранці 1 жовтня Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відео, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що експрезидент прибув до країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Особистий лікар сказав, що політику необхідно лікувати у медзакладі, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Зверніть увагу! Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.