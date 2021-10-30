Прокомментировала отказ от еды третьего грузинского президента его мать Гиули Аласания. В эфире одного из телеканалов она заявила, что не знает, сколько дел открыто против ее сына, но убеждена, что "все они сфальсифицированы."

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Это было сделано специально, чтобы он не мог находиться здесь, в Грузии. Но ничего хорошего им (властям – 24 канал) это не принесет. Если, не дай Бог, что-то случится с моим сыном, я полагаю, будет плохо и для них,

– сказала женщина.

Гиули Аласания отметила, что как мать заинтересована прежде всего, чтобы "сын выжил и был здоровым". Кроме этого, она добавила, что очень волнуется Михеила.

Заметьте! Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили цинично заявил, что Саакашвили "имеет законное право на самоубийство".

Задержание Саакашвили: коротко

Утром 1 октября Саакашвили обнародовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.

Грузинская прокуратура сообщила, что экс-президент прибыл в страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.

После заключения он объявил голодовку, а впоследствии его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Личный врач сказал, что политику необходимо лечиться в медучреждении, а не в медицинской комнате в тюрьме. Из-за ухудшения здоровья ему сделали переливание крови в "полевых условиях".

Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.

Обратите внимание! Против Саакашвили в Грузии открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.