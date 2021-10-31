ЦВК вже опрацювала 100% бюлетенів. Тож, згідно з офіційними результатами виборів, кандидати від панівної партії перемогли у 19 містах Грузії з 20.

Важливо Партія Саакашвілі на виборах у Грузії програє з невеликим відривом

Результати виборів у Грузії

Кандидати від "Грузинської мрії" перемогли у всіх 5 самоврядних містах – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі. У столиці Грузії переміг чинний мер Каха Каладзе, який набрав 55,5%. Його конкурент Ніканор Мелія набрав 44,5% голосів.

Перемогу в інших містах здобули:

Руставі – Ніно Лацабідзе,

Батумі – Арчіл Чіковані,

Кутаїсі – Йосеб Хахалеїшвілі,

Поті – Бека Вачарадзе.

Опозиція не визнає результатів

Ніканор Мелія заявив, що "Національний рух" не визнає підсумків другого туру виборів і представить "конкретний план боротьби з чинним режимом, який буде безкомпромісним". А ще один лідер опозиції Георгій Барамідзе заявив, що опозиція розпочинає "мирну революцію".

Вже з понеділка розпочнеться жорсткий протест та громадянська непокора владі. У кожному місті ми встановимо намети перед держустановами. Щодня будуть акції протесту. Все це продовжиться доти, доки антинародна влада не піде з політичної сцени,

– заявив Барамідзе.

Мелія вже оголосив мобілізацію прихильників о 19:00, 31 жовтня, на проспекті Руставелі. Водночас представник "Грузинської мрії" Алуда Гудушаурі заявив, що влада дасть "адекватну відповідь".

Зверніть увагу! Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до панівною партії "Грузинська мрія" та відбуваються на тлі прибуття колишнього президента і громадянина України Міхеїла Саакашвілі та його затримання та ув'язнення.

Раніше ув'язнений політик у день другого туру виборів звернувся з в'язниці до своїх прихильників. Експрезидент Грузії закликав їх прийти на місцеві вибори та проголосувати. Від цього, за словами Саакашвілі, і залежить його життя.