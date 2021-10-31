ЦВК вже опрацювала 100% бюлетенів. Тож, згідно з офіційними результатами виборів, кандидати від панівної партії перемогли у 19 містах Грузії з 20.
Важливо Партія Саакашвілі на виборах у Грузії програє з невеликим відривом
Результати виборів у Грузії
Кандидати від "Грузинської мрії" перемогли у всіх 5 самоврядних містах – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі. У столиці Грузії переміг чинний мер Каха Каладзе, який набрав 55,5%. Його конкурент Ніканор Мелія набрав 44,5% голосів.
Перемогу в інших містах здобули:
- Руставі – Ніно Лацабідзе,
- Батумі – Арчіл Чіковані,
- Кутаїсі – Йосеб Хахалеїшвілі,
- Поті – Бека Вачарадзе.
Опозиція не визнає результатів
Ніканор Мелія заявив, що "Національний рух" не визнає підсумків другого туру виборів і представить "конкретний план боротьби з чинним режимом, який буде безкомпромісним". А ще один лідер опозиції Георгій Барамідзе заявив, що опозиція розпочинає "мирну революцію".
Вже з понеділка розпочнеться жорсткий протест та громадянська непокора владі. У кожному місті ми встановимо намети перед держустановами. Щодня будуть акції протесту. Все це продовжиться доти, доки антинародна влада не піде з політичної сцени,
– заявив Барамідзе.
Мелія вже оголосив мобілізацію прихильників о 19:00, 31 жовтня, на проспекті Руставелі. Водночас представник "Грузинської мрії" Алуда Гудушаурі заявив, що влада дасть "адекватну відповідь".
Раніше ув'язнений політик у день другого туру виборів звернувся з в'язниці до своїх прихильників. Експрезидент Грузії закликав їх прийти на місцеві вибори та проголосувати. Від цього, за словами Саакашвілі, і залежить його життя.